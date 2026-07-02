В январе-мае 2026 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $41,2053 млрд. К уровню января-мая 2025 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 120,7%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт увеличился на 23% и составил $19,4992 млрд., импорт вырос на 18,8% до $21,7061 млрд.

Отрицательное сальдо внешней торговли Беларуси в январе-мае 2026 года составило $2,2069 млрд.