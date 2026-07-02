В июне 2026 года рынок новых легковых автомобилей Беларуси впервые в текущем году показал отрицательную динамику. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

По итогам месяца было реализовано 7,4 тыс. новых автомобилей, что на 9% меньше, чем в мае.

Снижение затронуло большинство ведущих брендов

Июньская коррекция оказалась достаточно широкой: из десяти брендов — лидеров рынка восемь завершили месяц с отрицательной динамикой по отношению к маю.

При этом лидерские позиции по моделям сохранили автомобили локального производства и связанные с ним бренды.

Самыми продаваемыми моделями июня стали:

1. BELGEE S50 — 974 автомобиля;

2. BELGEE X50+ — 796 автомобилей;

3. GEELY EX2 — 667 автомобилей.

Электромобили показали наиболее резкое снижение

Наиболее заметное падение произошло в сегменте электромобилей.

По итогам июня продажи новых электромобилей составили 2,4 тыс. единиц, что на 31% меньше майского результата.

Такое снижение особенно заметно на фоне предыдущих месяцев, когда именно электромобили были одним из наиболее быстрорастущих сегментов рынка новых автомобилей.

Частный ввоз новых автомобилей продолжил расти

На фоне снижения продаж в официальных автосалонах увеличились объемы новых автомобилей, ввезенных физическими лицами.

В июне граждане ввезли 1,8 тыс. новых автомобилей, что на 27% больше, чем в мае.

Эта динамика показывает, что часть спроса на новые автомобили может перераспределяться между официальным дилерским каналом и самостоятельным импортом.

«В июне 2026 года автомобильный рынок Беларуси вошёл в фазу естественной летней стабилизации после рекордного роста весной. При снижении на 9% объём в 7,4 тыс. новых автомобилей остаётся вторым по величине месячным результатом в текущем году, а продажи юридическими лицами по итогам полугодия достигли 35,6 тыс. машин, что подтверждает высокий базовый спрос», — отметил член Правления Автомобильной ассоциации «БАА» Григорий Барановский.

По его словам, сегмент электромобилей даже на фоне отката объёмов к апрельскому уровню сохраняет долю свыше 33% в структуре рынка. В ожидании окончания квот на беспошлинный ввоз электрокаров в ближайшие летние месяцы может усилиться спрос на электротранспорт.

Отдельное влияние на рынок оказывают изменения внешних условий регистрации автомобилей физическими лицами. Ужесточение правил экспорта автомобилей из Китая привело к перестройке структуры ввоза: в первую очередь это выразилось в существенном снижении ввоза BYD и росте долей марок Chevrolet и Changan.

«Доля электромобилей среди автомобилей, ввозимых физическими лицами, выросла до уровня свыше 40% по сравнению с около 20% в 2025 году. Это отражает быстрое изменение предпочтений частных покупателей в пользу электротранспорта», — добавил он.