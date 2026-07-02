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Экономика РБ
БЕЛАРУСЬ МАСШТАБНО ПРЕДСТАВИТ ПРОМПОТЕНЦИАЛ НА ВЫСТАВКЕ «ИННОПРОМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
11:10 06.07.2026
Беларусь масштабно представит промышленный потенциал на выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге.
Как сообщает Telegram-канал Министерства промышленности, с 6 по 9 июля на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» развернется масштабная экспозиция ведущих отечественных предприятий, которые продемонстрируют свои последние технологические достижения.
Особое внимание в рамках показа уделено высокотехнологичным компонентам и материалам. Так, Белорусский металлургический завод привезет в Екатеринбург металлопрокат для автомобильной промышленности и бесшовные трубы из специальной стали. В свою очередь холдинг «ИНТЕГРАЛ» покажет кремниевые пластины и микросхемы для управления автомобильной светотехникой.
Помимо микроэлектроники, «ИНТЕГРАЛ» продемонстрирует и линейку востребованной медицинской техники. Посетители увидят аппараты мобильной искусственной вентиляции легких, портативные доплеры, медицинские мониторы, а также пульсоксиметры, электронные тонометры и инфракрасные термометры.
Тему инноваций для городской среды продолжит пассажирский транспорт нового поколения. Минский автомобильный завод презентует свой новый городской троллейбус третьего поколения. Свои передовые разработки покажет и «БКМ Холдинг»: на интерактивной панели будет представлена вся линейка продукции, включая новые электробусы серий «Ольгерд» и «Витовт», низкопольный трамвай, сочлененный электробус и современный городской троллейбус модели 32100D с увеличенным автономным ходом.
Современные решения для жилой и коммерческой недвижимости дополнит «Могилевлифтмаш». Предприятие покажет модель электрического лифта без машинного помещения с дизайнерской кабиной «Гранит».
Организаторы подчеркивают, что данные новинки составляют лишь часть масштабной белорусской экспозиции, призванной укрепить промышленную кооперацию.
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