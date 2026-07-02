Картина Марка Шагала "Прогулка", которую после 6 июля планировали вернуть обратно в Русский музей, останется в столице до октября.

Как сообщает пресс-служба Правительства, любителей живописи ждет приятный сюрприз - знаменитое полотно Марка Шагала "Прогулка" пробудет в белорусской столице дольше запланированного, выставка продлена вплоть до октября. В результате переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и председателя Правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Шагала из собрания Государственного Русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера в преддверии дня рождения художника, 6 июля. Такой продленный показ шедевра - редкая возможность для зрителей еще раз прикоснуться к парящей поэзии великого мастера и отметить его день рождения искусством, которое не знает границ.