В Республике Беларусь подвели первые итоги внедрения обязательной маркировки ювелирных изделий, которая стартовала полгода назад в соответствии с указом № 378 от 21 октября 2025 года.

Как сообщает Telegram-канал Министерства финансов, нововведение стало эффективным щитом от подделок и серых схем, сделав отечественный рынок более безопасным для потребителей и справедливым для добросовестных производителей.

Переходу на новые стандарты предшествовал масштабный пилотный проект, проходивший с 2022 по 2025 годы. За четыре года тестирования профильные ведомства и бизнес успешно апробировали технологию, нанеся защитные коды более чем на 4,2 миллиона украшений.

Успех эксперимента позволил оперативно развернуть полноценную систему, благодаря которой за последние шесть месяцев надежную защиту получили еще 1,2 миллиона изделий. В этот объем вошли как новые поступления, так и внутренние резервы участников рынка. В частности, отечественные производители промаркировали 555 тысяч единиц продукции, а импортеры защитили кодами 286 тысяч товаров. Параллельно велась работа со старыми запасами: специальные средства идентификации нанесли на 319 тысяч изделий из складских остатков, а также на 2 тысячи предметов комиссионной торговли и конфиската.

С учетом результатов пилотного этапа общий объем маркировки в стране превысил 5,4 миллиона единиц. Новая система контроля уже активно влияет на розничный рынок: к настоящему моменту через торговые сети законно реализовано и выведено из оборота первые 800 тысяч промаркированных драгоценностей.