Международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2026 года составили $ 14,1558 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В июне 2026 года золотовалютные резервы сократились на $881,8 млн. после снижения в мае 2026 года на $228,6 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в июне уменьшилась с $7,8792 млрд. до $ 6,9823 млрд. Активы в иностранной валюте за июнь выросли на $24,5 млн. и на 1 июня 2026 года составили $5,7736 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.