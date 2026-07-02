В Беларуси ускорился рост реальных заработных плат, что создает условия для расширения потребительского спроса. В мае 2026 г. реальные заработные платы увеличились на 7,5% после роста на 6,7% в апреле.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, в бюджетном секторе рост оплаты труда в реальном выражении остается выше среднего по экономике: он ускорился до 9,9% после 9,7% месяцем ранее.

«Оплата труда формирует порядка двух третей доходов населения. Ее повышение продолжит поддерживать рост реальных располагаемых доходов населения, которые в январе-апреле 2026 г. увеличились на 8%. Это создает условия для дальнейшего расширения потребительской активности и экономического роста. На этом фоне прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).