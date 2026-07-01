Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции преодолел исторический рубеж, выработав 40 миллиардов кВт•ч экологически чистой электроэнергии с момента первого включения в объединенную энергетическую систему Беларуси 3 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелАЭС, данный показатель эквивалентен обеспечению полной потребности всех потребителей Республики Беларусь в электрической энергии на протяжении почти одного года.

Напомним, что в июне 2026 года энергоблок №1 отметил 5-летие со дня подписания акта приемки в промышленную эксплуатацию, полностью подтвердив за этот период заложенные проектные характеристики безопасности.

Выработка 40 млрд кВт•ч первым энергоблоком внесла значительный вклад в укрепление энергетической независимости и экономической стабильности страны позволила заместить свыше 10,5 млрд кубических метров импортируемого природного газа и позволила предотвратить выброс в атмосферный воздух более 14,5 млн тонн парниковых газов (CO₂) и улучшить экологическую обстановку в регионе.

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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной мощностью 2400 МВт построена по передовому российскому проекту поколения «III+», полностью соответствующему международным стандартам безопасности. В настоящее время БелАЭС обеспечивает порядка 40% всех потребностей страны в электроэнергии, формируя надежный фундамент энергетической безопасности страны.