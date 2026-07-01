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Экономика РБ


РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ БЕЛАРУСИ ДЕМОНСТРИРУЕТ ИЮНЬСКИЙ СПАД ПОСЛЕ ВЕСЕННЕГО ПИКА


15:01 02.07.2026

В июне текущего года на рынке жилья крупных городов Беларуси наметилось снижение покупательской активности.

Как сообщает Telegram-канал Госкомимущества, лидером среди областных центров в начале лета стало Гродно, где было совершено 236 сделок купли-продажи квартир. При этом данный показатель заметно уступает майскому пику, когда в городе зарегистрировали рекордные 292 сделки.

Схожая тенденция к снижению спроса в первый летний месяц зафиксирована и во всех остальных регионах страны. В Гомеле за июнь совершили 179 сделок, в Бресте — 167, в Витебске — 163, а самым низким результатом отметился Могилев, где новые владельцы появились у 101 квартиры. Во всех пяти областных центрах июньские показатели оказались ниже не только майских, но и апрельских значений.

Стоит отметить, что при формировании данной статистики Национального кадастрового агентства учитывались только договоры купли-продажи квартир целиком в многоквартирных жилых домах. Любые операции с долями недвижимости в расчет не принимались.
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