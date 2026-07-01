Mark Formelle и авиакомпания «Белавиа» представили совместную капсульную коллекцию одежды для путешествий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Mark Formelle, на создание линейки вдохновила эстетика современной гражданской авиации, уют и атмосфера ожидания новых открытий. Коллекция позволяя чувствовать себя уверенно и свободно на каждом этапе путешествия.

«Вместе с Belavia мы соединили комфорт travel-гардероба с атмосферой путешествий — яркими эмоциями, ожиданием новых впечатлений и радостью открытий. Наша главная задача — сделать каждую поездку максимально приятной. Мы создавали эту капсулу как универсальную основу для путешествий, которая помогает расслабиться в пути и наслаждаться моментами отдыха. И, честно говоря, мы не ожидали такого ажиотажа с момента первого появления в магазинах», — отмечают в Mark Formelle.

Базу новой капсулы составили трендовые оверсайз костюмы и футболки для всей семьи. Модели выполнены из плотного хлопкового полотна высокого качества. Эта ткань отлично держит форму, не стесняет движения в кресле самолета и устойчива к сминанию. Вещи позволяют сохранять опрятный вид даже после многочасовых рейсов и практичны в уходе вдали от дома.

Коллекция выполнена в гармоничной полетной гамме. Линейка костюмов представлена в трех вариантах цветов: двух оттенках серого и в розовом цвете. Цветовая палитра отсылает к меняющимся краскам неба — от утреннего тумана до вечерней облачности.

Футболки и трикотажные носки выполнены в белом цвете и украшены тематическими нашивками. Все элементы гардероба разработаны в рамках единой концепции family look, что позволяет подбирать образы для всей семьи. Графическая составляющая минимизирована до аккуратной, стильной авиационной графики, которая органично подчеркивает общую философию и дух авиапутешествий.

«Мы давно живем идеей популяризировать авиационную эстетику и делать ее частью повседневной жизни. Для нас это гораздо больше, чем форма или логотип. Поверьте, практически каждый сотрудник – работает он в офисе, в ангаре или в небе – по-своему влюблен в авиацию и хочет окружать себя ее символами. Поэтому еще на этапе создания коллекции прошлым летом мы искали детали, которые будут понятны тем, кто любит авиацию так же, как и мы. Один из самых узнаваемых авиационных элементов – ремувка. Именно она вдохновила нас на ту самую мужскую футболку, где привычный элемент получил неожиданное воплощение в одежде», – подчеркивают в Belavia.

Интерес к линейке одежды оказался высоким еще до официального анонса. Лимитированная коллекция Mark Formelle и Belavia представлена в магазинах модного бренда и доступна для онлайн-заказа с доставкой на дом или сразу в аэропорт.