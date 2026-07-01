В Авиа-квартале Новой Боровой возведут дом по мотивам солнечных бликов. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже выставил на продажу квартиры с высокими окнами и балконами, некоторые — с террасами, кладовыми и готовой отделкой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, стоимость квадрата стартует от 1767 долларов по курсу.

Дом 14.3 станет частью группы «Солнечный блик», при строительстве которой максимально сохранят рослые деревья. Вся инфраструктура будет в шаговой доступности: паркинги, магазины, кафе. Через дорогу — две школы, детский сад и стадион. В Авиа-квартале появятся общественные активные зоны, в том числе детская площадка в виде пропеллера в окружении соснового леса. Тихие зоны отдыха с беседками, облаками-качелями и прогулочными дорожками будут навевать ассоциации с облачным лесом.

Архитектура дома вдохновлена солнечными бликами. Фасады выполнены в градиентных оттенках неба, дополнены белыми элементами, напоминающими облака, и ярким горизонтальным акцентом в виде солнечного луча. Дом будет переменной этажности — от 6 до 9 этажей.

В пяти подъездах разместят 172 квартиры площадью от 35,5 до 115,64 кв.м. Широкий выбор: от евродвушек до просторных пятикомнатных вариантов. К некоторым квартирам будут прилагаться кладовые. Те, кто будут жить на первом этаже, смогут пользоваться собственными террасами.

Будут доступны квартиры с отделкой от застройщика: готовая отделка Basic с полностью оборудованной кухней или предчистовой формат White Box с готовым санузлом. Отделка Basic выполнена в нейтральной цветовой гамме, подойдет для любой квартиры. В версии с кухней квартира будет оснащена встроенной техникой: холодильником, вытяжкой, индукционной варочной панелью, духовым шкафом и микроволновой печью. Останется только расставить мебель и добавить детали по своему вкусу.

Продажи квартир уже стартовали. Стоимость «квадрата» начинается от 1767 долларов в эквиваленте. Самая бюджетная квартира обойдется в 86 725 долларов в пересчете. Покупателям доступны партнерские кредиты по сниженным ставкам и рассрочка от застройщика.

«Авиа-квартал продолжает развиваться как место со своим характером и историей. Единая тематика прослеживается в архитектуре, благоустройстве и интерьерах. «Солнечный блик» стал отражением идеи света, природы и ощущения простора, которые жители будут видеть не только во дворе, но и в повседневной жизни. В качестве важного штриха — солнечный луч, который проходит через весь фасад. Идея нашла отражение как в оформлении фасадов, так и в контуре внутреннего двора», — отмечают в «А-100 Девелопмент».

Продуманы и места общего пользования. Все подъезды будут проходными и безбарьерными, с колясочными, лапомойками, проходными лифтами и дизайнерскими интерьерами. В оформлении используют спокойные бело-голубые оттенки, зеркальные декоративные элементы и теплое акцентное освещение, продолжающее тему солнечных отражений.

Главной идеей закрытого двора стало природное явление гало – светящееся кольцо вокруг солнца. Пространство будет объединено тремя круглыми площадками, символизирующими солнце. Центральную часть займет общественная зона, рядом разместятся детская площадка и место для спокойного отдыха. Все они будут соединены кольцевой прогулочной дорожкой. На контрасте с геометрически правильными формами площадок будут выложены дорожки — как отсылка к облакам, из-за которых выглядывает солнце.

Для детей предусмотрены игровые комплексы с горкой, качелями, песочницей и пружинными качалками. Во дворе также появятся велобоксы, городские огородики и тихие зоны отдыха.

Недалеко от дома предусмотрены два паркинга на 300 и 150 машино-мест. Автомобиль можно будет оставить и на близлежащей парковке.

Новый дом сдадут в четвертом квартале 2027 года.