ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.07.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


С НАЧАЛА ГОДА БЕЛАРУСЬ ПОСЕТИЛИ БОЛЕЕ 104 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ БЕЗ ВИЗ


14:42 02.07.2026

С 1 января текущего года в Беларусь прибыл 104 081 иностранный гражданин из 38 стран, включенных в список безвиза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.

Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 362 250 жителей Европы. Из Латвии прибыли 435 323 иностранца, из Литвы — 700 533, из Польши — 151 251. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 75 143 человека.

Напоминаем, что Главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран до 31 декабря 2026 года включительно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.07.2026
валюта курс
EUR 3.3156
USD 2.9050
RUB 3.7314
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.07.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3179 +0.0061
USD 2.9050 -0.0012
RUB 3.7314 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3120 3.3200
USD 2.8900 2.9080
RUB 3.5200 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 02.07.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1420 1.1470
EUR/RUB 92.5000 94.5000
USD/RUB 80.8000 82.2978
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте