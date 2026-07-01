|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.07.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В ИЮНЕ В БЕЛАРУСЬ
13:13 02.07.2026
В Республику Беларусь за июнь 2026 года с украинской территории прибыло 7 669 граждан Украины:
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, через украинско-белорусскую границу прибыло 7, транзитом через Польшу — 6 722, через Литву — 873, через Латвию — 67.
Всего за 2026 год в нашу страну въехали 44 390 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 33, транзитом через Польшу — 39 414, через Литву — 4 692, через Латвию — 251.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.07.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2026
Курсы в банках
на 02.07.2026
Конвертация в банках
на 02.07.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте