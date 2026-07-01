В Республику Беларусь за июнь 2026 года с украинской территории прибыло 7 669 граждан Украины:

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, через украинско-белорусскую границу прибыло 7, транзитом через Польшу — 6 722, через Литву — 873, через Латвию — 67.

Всего за 2026 год в нашу страну въехали 44 390 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 33, транзитом через Польшу — 39 414, через Литву — 4 692, через Латвию — 251.