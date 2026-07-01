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Экономика РБ
НА САЙТЕ УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ЗАРАБОТАЛ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ПО ПРОДАЖЕ АВТОМОБИЛЕЙ
11:56 02.07.2026
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» запустило новый бесплатный сервис для автовладельцев — на официальном сайте предприятия теперь можно разместить объявление о продаже автомобиля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, сервис доступен для физических лиц.
Для размещения объявления необходимо зарегистрироваться на сайте gto.by, в личном кабинете добавить информацию об автомобиле и дождаться модерации. После проверки объявление появится во вкладке «Продажа автомобилей», которую можно найти на главной странице сайта.
Важно: автомобили, прошедшие комплексную (предпродажную) диагностику на станциях УП «БЕЛТЕХОСМОТР», получают специальную наклейку «Проверено БЕЛТЕХОСМОТР». Этот знак служит для потенциального покупателя подтверждением независимой проверки в государственном предприятии.
Продажа автомобиля с такой отметкой — дополнительное преимущество для продавца и гарантия технической прозрачности для покупателя.
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