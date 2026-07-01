СЗАО «БЕЛДЖИ» в июне 2026 года реализовало на внутреннем рынке рекордное число автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, всего за месяц белорусы приобрели более 4300 автомобилей BELGEE и Geely — это лучший результат за всю историю продаж на внутреннем рынке.

Спрос на автомобили белорусского производства растет с начала года. По итогам июня продажи увеличились более чем на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Завод под Борисовом работает практически на полной производственной мощности.

Одним из главных драйверов роста остается модельный ряд BELGEE. Более 1000 реализованных BELGEE X50+ — это лучший показатель бренда BELGEE. Уверенный рост демонстрирует и сегмент автомобилей на новых видах энергии: в июне в Беларуси было реализовано свыше 1200 таких автомобилей.

Высоким спросом пользуются и модели Geely с двигателями внутреннего сгорания. Рекордсменом в линейке Geely стал Cityray, продажи которого в июне превысили 430 автомобилей.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на автомобили белорусского производства уже несколько месяцев подряд. Июнь подтвердил высокий интерес покупателей как к традиционным моделям с ДВС, так и к автомобилям на новых видах энергии. Особенно приятно видеть сильные результаты BELGEE X50+ и Geely Cityray. Это говорит о том, что белорусы выбирают современные, технологичные и доступные автомобили, которые отвечают самым разным запросам», — отмечают в СЗАО «БЕЛДЖИ».

Рост продаж на предприятии объясняют сразу несколькими факторами: расширением модельного ряда, выходом востребованных новинок, гибкой ценовой политикой и действием финансовых программ. Существенную роль также играют специальные кредитные предложения и программы поддержки покупателей.