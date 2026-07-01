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Экономика РБ


БЕЛОРУСЫ СДАЛИ НА ПЕРЕРАБОТКУ БОЛЕЕ 14 ТОНН ТЕХНИКИ В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА МТС


09:28 02.07.2026

МТС подвел итоги масштабной экологической инициативы по сбору старой и неисправной техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, за время действия программы белорусы сдали на переработку более 14 тонн устройств. Наравне с посетителями салонов активное участие принимала и команда МТС.

Забота об экологии может быть не только полезной, но и невероятно выгодной! С начала года МТС вдохновил тысячи белорусов на осознанное потребление и доказал: старые устройства могут обрести новую жизнь, а их владельцы — получить приятные подарки за свою осознанность.

Масштаб инициативы впечатляет: за время проекта белорусы сдали на переработку более 14 тонн ненужной техники — старые смартфоны, планшеты, утюги, блендеры и другие устройства. Вместо того, чтобы пылиться в ящиках или наносить вред природе на свалках, все они отправляются на переработку. Ценные материалы обретают вторую жизнь, а опасные элементы безопасно утилизируются.

В рамках экоинициативы белорусы могли сдавать технику в обмен на скидку или же участвовать в розыгрыше. Поэтапно в течение трех месяцев МТС разыгрывал стильную кофеварку, мощный аэрогриль, умный робот-пылесос или актуальный iPhone 17 — в сумме больше 20 подарков, которые достались самым везучим.

«Мы запустили эту программу, чтобы сделать утилизацию техники доступной и поощрить белорусов за ответственное отношение к окружающей среде. Результаты превзошли ожидания: более 14 тонн собранной техники — это огромный вклад в сохранение природы. А розыгрыш ценных призов стал приятным бонусом для тех, кто присоединился к нашей инициативе», — отметили в пресс-службе МТС.

На этом история не заканчивается: экобоксы МТС продолжат работать в 14 салонах связи по всей Беларуси — в Минске, областных центрах, а также Барановичах, Борисове, Орше и Полоцке. Избавиться от ненужной техники могут все совершеннолетние жители страны: принимается оборудование размером до 80 см в сумме трех измерений любых брендов, года выпуска и в любом состоянии. Подробные условия и адреса салонов — на сайте МТС.

Справочно:

МТС — провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

В рамках экологической повестки МТС на регулярной основе оценивает воздействие на окружающую среду, контролирует рациональное потребление ресурсов, организует вторичное использование материалов, минимизирует бумажный документооборот и поддерживает инициативы в сфере устойчивого развития.
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