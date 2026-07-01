Правительство с актуализировало перечни работ с вредными и тяжелыми условиями труда, дающих право на льготный выход на пенсию. Соответствующее постановление заменило списки, действовавшие с 2005 года, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Из документа исключены профессии, которые больше не применяются в экономике. Речь идет об устаревших технологиях и названиях должностей, которые сегодня не встретить даже в квалификационных справочниках. Например, из перечней убрали пробивальщика-продувальщика труб и промывальщика котлов паровозов — паровозы ушли в прошлое, а современные котлы моют иначе.

Корректировка также затронула специальности, вредность которых перестала подтверждаться результатами аттестации рабочих мест. Так, из списков исчез кабельщик-спайщик, работавший со свинцом и освинцованными кабелями: сегодня технологии модернизированы, и уровень воздействия опасных веществ существенно снизился.

Исключены и те профессии, где на протяжении нескольких лет подряд фиксировались оптимальные или допустимые условия труда. В качестве примера в министерстве привели телефониста междугородной связи — с переходом на цифровые технологии существенно уменьшилась нагрузка на голосовые связки и нервную систему работников.

Кроме того, 15 профессий перенесены из «особо опасного» Списка №1 в Список №2. Условия труда по этим позициям оказались не настолько вредными, чтобы оставаться в самом строгом перечне. В частности, перегруппировка затронула бандажника на горячих работах и выпарщика щелоков в целлюлозно-бумажном производстве: когда-то варка считалась особо опасной, а сегодня признана просто вредной.

Вместе с тем упразднен отдельный раздел III, а профессии из него распределили по другим разделам с привязкой к конкретным производствам. Все названия должностей приведены в соответствие с современными квалификационными справочниками.

Для работников, которые уже выработали льготный стаж по прежним правилам, право на досрочную пенсию сохраняется в полном объеме. Внеочередная аттестация рабочих мест работодателям не потребуется — результаты проверок, проведенных до 1 июля 2026 года, продолжат действовать вплоть до истечения их срока.