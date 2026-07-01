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Экономика РБ
МАРТ ПОТРЕБОВАЛ ОТ РЯДА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ УБРАТЬ ВАЛЮТНЫЕ ЦЕННИКИ
15:56 01.07.2026
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь продолжает плановые мониторинговые мероприятия по пресечению нарушений в интернет-рекламе.
Ведомство регулярно проверяет сайты, предлагающие туристические услуги, недвижимость, автомобили и иные товары. Цель проверок — контроль за соблюдением давно действующего в стране запрета на указание стоимости предложений в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе очередного мониторинга регулятор выявил новые случаи несоблюдения законодательства, на этот раз — в сфере туризма. Рекомендации об устранении нарушений направлены ООО «Дорогобай» (агентство продаж сети турагентств Сoral Travel) и индивидуальному предпринимателю Стаховичу Д.С. Владельцы площадок обязаны оперативно убрать упоминание валюты и привести рекламу в соответствие с требованиями.
Профилактическая работа министерства позволяет своевременно устранять подобные единичные отклонения на рынке. Ранее выданные рекомендации МАРТ уже исполнили 18 владельцев интернет-ресурсов. Среди них такие крупные площадки, как ООО «Куфар Тех», ООО «Автоклассифайд» (сервис «АВ.БАЙ»), ООО «Твоя Столица», ООО «ДАТА ТУР», ООО «ЭлектроЭвоКарс» и другие компании, которые оперативно привели свои сайты в норму.
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