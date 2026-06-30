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Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ИНДОНЕЗИЯ НАЦЕЛЕНЫ НА МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПАРТНЕРОВ В ИНВЕСТПРОЕКТЫ


12:48 01.07.2026

Александр Лукашенко по прибытии с официальным визитом в Индонезию провел встречу с членами Правительства этой страны для обсуждения важнейших совместных инвестпроектов. Об итогах мероприятия и темах, которые поднимались, журналистам в Джакарте рассказал заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич, передает пресс-служба Правительства.

Вице-премьер рассказал, что на встрече затрагивались различные сферы и направления деятельности, начиная от сферы сельского хозяйства и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.

Речь идет о поставках из Беларуси техники для механизации сельского хозяйства. Будет применим комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по обслуживанию техники, обучение персонала, а далее и создание сборочных производств. "Сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая, и карьерная техника", - уточнил Виктор Каранкевич.

По его словам, также затрагивались вопросы в сферах здравоохранения, производства медицинских и ветеринарных препаратов как на территории Беларуси, так и в Индонезии.

"Основная задача - вовлечь максимально большое количество партнеров в реализацию этих проектов", - подчеркнул вице-премьер.
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