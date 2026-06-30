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Экономика РБ


МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ


12:44 01.07.2026

Министерство финансов Беларуси утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июля 2026 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 365,60 (ранее Br 391,51), серебро – Br 5,36 (ранее Br 6,56 ), платина – Br 144,00 (ранее Br 165,47); палладий – Br 112,04 (ранее Br 118,04); родий – Br 701,32 (ранее Br 774,61), рутений – Br 143,53 (ранее Br 145,03); иридий – Br 674,34 (ранее Br 649,44), осмий – Br 36,45 (ранее Br 34,64).
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