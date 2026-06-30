В Беларуси стартует прием заявлений на школьные выплаты для многодетных семей.

Как сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты, с 1 июля белорусские семьи начинают подавать документы на получение единовременной материальной помощи к новому учебному году. В текущем году масштабная государственная поддержка охватит 112 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 230 тысяч детей. Для обеспечения этих выплат из государственного бюджета уже выделено почти 39 миллионов рублей.

Право на финансовую поддержку имеют все семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет. При этом уровень доходов родителей не учитывается — выплата гарантирована каждому ребенку, который учится в школе. Размер пособия составит 30% от бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2026 года, а сами выплаты начнутся с первого дня августа.

Для оформления материальной помощи родителям необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Однако для жителей Минска, а также отдельных районов Брестской, Витебской и Гродненской областей действует иной порядок — там заявления принимаются непосредственно по месту учебы ребенка.

Помимо единовременной выплаты из бюджета, многодетные родители могут воспользоваться и другими видами поддержки. К ним относятся государственная адресная социальная помощь, выплаты по месту работы в соответствии с коллективными договорами, а также традиционные благотворительные акции вроде «Школьный ранец» и «Собери ребенка в школу».