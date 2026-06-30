Под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Натальи Петкевич в средней школе №2 Фаниполя прошло заседание круглого стола, где главной темой обсуждения стало расширение использования полуфабрикатов для организации питания в учреждениях образования.

Как отметила вице-премьер, дети большое количество времени проводят в школе, и вопрос питания всегда остается актуальным. "Глава государства всегда скрупулезно следит за этой темой, требуя самого пристального внимания к организации школьного питания с точки зрения качества и недопущения нарушений. В плане организации школьного питания мы подошли глобально. Дети в школу прежде всего приходят учиться, и акцент в питании нужно делать в первую очередь на том, что оно должно быть поддерживающим. Задача для школ - чтобы это было здоровое, качественное, сытное питание. И самым главным показателем будет, если дети будут охотно это есть", - подчеркнула Заместитель Премьер-министра.

Практика показала, что в школьных столовых часто бывает много отходов, и это связано не всегда с качеством приготовления еды, но и размером порций.

"Поэтому мы более чем полгода назад начали скрупулезную работу с учетом всех моментов, чтобы устранить даже возможные негативные факторы, их превентивно не допускать, и пришли к выводу о необходимости переформатирования. Ранее у нас часто делался акцент на то, сколько раз в меню будет тот или иной вид продукта, но это прежде всего задача семьи. Однозначно, что это должна быть еда, соответствующая возрасту, без искусственных красителей, добавок. Это могут быть самые разнообразные блинчики, пельмени и т.д.", - рассказала Наталья Петкевич. С учетом новых подходов изменится ассортимент предлагаемых блюд в сторону расширения, акцент будет делаться на том, что нравится детям.

"Следующий момент - использование готовых полуфабрикатов, которые обеспечивают строгое соблюдение качества нормативам. У нас очень много белорусских производителей, которые в торговой сети представляют вкусные, пользующиеся популярностью различные полуфабрикаты - охлажденные, глубокой заморозки. Из такой линейки мы подбираем продукты, которые могут быть внедрены в школьное питание. Это различные виды котлет, наггетсы, биточки, пельмени, блинчики. Кроме того, наши производители зелени, тепличные комбинаты могут поставлять для школьного питания свежие витамины круглый год", - отметила заместитель премьер-министра.

В ходе круглого стола, в заседании которого приняли участие и крупнейшие производители из регионов страны, были обсуждены вопросы ассортимента продукции, в том числе с учетом запросов потребителей, логистики, упаковки, ценообразования. "Производители готовы идти навстречу этим пожеланиям. И думаю, что с 1 сентября мы уже достаточно активно внедрим эти новые подходы", - резюмировала вице-премьер.