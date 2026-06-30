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Экономика РБ


В МИНСКЕ ВЫПОЛНИЛИ СОТУЮ ОПЕРАЦИЮ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОГО РОБОТА


11:31 01.07.2026

Хирурги МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии достигли знаковой отметки в применении высоких технологий.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, всего за несколько месяцев работы нового оборудования врачи провели 100 успешных хирургических вмешательств с использованием роботизированной системы. Юбилейная процедура стала для всей медицинской команды поводом для гордости и подтверждением высокого профессионализма.

Таких результатов специалистам центра удалось добиться в кратчайшие сроки. Отсчет высокотехнологичных вмешательств начался 6 февраля текущего года, когда была выполнена первая подобная операция. С тех пор использование инновационной системы вышло на регулярную основу и позволило значительно расширить спектр оказываемой помощи.

Сегодня этот современный метод применяется при лечении самых сложных патологий. Врачи центра системно проводят роботические операции на печени, почках, поджелудочной и предстательной железах. Столь стремительное развитие практики доказывает, что роботизированная хирургия в Беларуси успешно превращается из уникальной инновации в привычный повседневный стандарт медицины.
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