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Экономика РБ
МАПИД ЗАВЕРШАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА В МАСЮКОВЩИНЕ
11:20 01.07.2026
Государственное предприятие «МАПИД» практически завершило возведение жилого дома № 7 по генплану в квартале Масюковщина-4.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», новостройке уже присвоен почтовый адрес — улица Степана Злобина, 12. Квартиры находятся в высокой степени готовности: строители выполнили чистовую отделку, включая поклейку обоев, укладку ламината, а также завершили чистовую электропроводку и установку сантехнических приборов.
Символично, что адрес новостройки увековечивает память писателя и военного корреспондента Степана Злобина. В годы Великой Отечественной войны он был узником располагавшегося здесь немецкого концлагеря «Шталаг 352». В нечеловеческих условиях застенок Злобин от руки писал газету «Пленная правда», чтобы поддержать боевой дух военнопленных. Из трёх выпущенных номеров сохранился лишь один, который сегодня хранится в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны как уникальный раритет.
Десятиэтажное здание состоит из трёх подъездов и рассчитано на 120 квартир, общая площадь которых составляет 8 439 квадратных метров. Дом возведён в узнаваемой серии М464-У1: для неё характерны эркеры, сквозные подъезды и входы непосредственно с уровня земли. Пока бригады СУ-256 активно занимаются благоустройством прилегающей дворовой территории, строители уже приступили к активной фазе работ на соседнем объекте.
Жилой дом № 8 по генплану обещает стать самым масштабным в новом микрорайоне. Это будет Г-образное здание с поворотными секциями, метраж которого заметно превышает предшественника и составляет 11 770 квадратных метров. Сегодня на объекте завершён монтаж конструктивных элементов и кровли, выполняется герметизация межпанельных швов по фасаду и установка оконных блоков. В третьей секции строители приступили к устройству стяжки пола, параллельно ведя черновые электромонтажные и сантехнические работы. Эта десятиэтажка станет четвёртой и, согласно ранее опубликованным рендерам, завершающей в квартале — УКС «Запад» продолжает планомерно обеспечивать жильём очередников в кварталах Масюковщина-3 и Масюковщина-4
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