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Экономика РБ


БЕЛАРУСИ НАЧАЛАСЬ МАССОВАЯ УБОРКА ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ


10:39 01.07.2026

Аграрии всех регионов Беларуси, за исключением Витебской области, приступили к массовой уборке озимого ячменя.

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 1 июля 2026 года культура убрана на 6% запланированных площадей. Сельхозорганизации намолотили 57 тысяч тонн зерна при средней урожайности 38,3 центнера с гектара. В разрезе регионов лидером по намолоту является Брестская область (44 тыс. т). Далее следуют Гомельская (7 тыс. т), Гродненская (3 тыс. т), Минская (2 тыс. т) и Могилевская (0,5 тыс. т) области. Витебский регион по агротехническим срокам подключится к работам чуть позже.

Параллельно в республике завершается первый укос трав, который выполнен на площади 1 миллион 249 тысяч гектаров, или 97 % от плана. Зеленая масса убрана с 98 % скошенных площадей. Сельхозпредприятия также активно ведут второй укос: работы проведены на 212 тысячах гектаров, что составляет 21 % от запланированных объемов.

На отчетную дату заготовлено 257 тысяч тонн сена (36 % от плана) и 263 тысячи тонн силоса (1 % от плана). Объем заготовки сенажа достиг 8 миллионов 407 тысяч тонн, что составляет 59 % от планового задания. В региональном разрезе по темпам заготовки сенажа лидирует Могилевская область, выполнившая план на 76 %. Высокие результаты демонстрируют Гомельская (68 %), Минская (60 %), Витебская и Гродненская (по 54 %), а также Брестская (50 %) области. Всего в стране заготовлено 2 миллиона 553 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов (25 % от плана).

Успешному проведению комплекса полевых работ способствует качественная подготовка материально-технической базы. Так, под яровой сев накоплено 950 тысяч тонн действующего вещества минеральных удобрений. Потребительский спрос аграриев в азоте, фосфоре и калии обеспечен полностью — план выполнен на 101 %.
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