В пресс-центре Дома прессы состоялась конференция «Цифровой суверенитет. От стратегии к действию», посвященная запуску в Беларуси образовательного проекта «Школа-21».

В мероприятии приняли участие заместитель министра связи и информатизации Антон Алексеев, заместитель председателя правления по корпоративному бизнесу ОАО «Сбер Банк» Александра Русецкая и директор ООО «Горизонт возможностей» Сергей Сукало.

Ключевой темой дискуссии стали подходы к подготовке ИТ-кадров и внедрение инновационных образовательных методик в условиях цифрового суверенитета. Заместитель министра Антон Алексеев отметил, что опыт российской экосистемы Сбера и её модели подготовки специалистов вызвал большой интерес. По его словам, «Школа-21» станет одним из ключевых элементов этой работы в Беларуси. Учредителем проекта выступит ООО «Горизонт возможностей» — совместное предприятие с участием организаций Минсвязи и секретариата Парка высоких технологий.

«Самое ценное в проекте — методики и контент. Обучение максимально практикоориентировано: студенты решают реальные задачи, развивая навыки программирования и работы с данными. Программы постоянно обновляются, а уникальный опыт наших коллег даёт отличную базу для доработок», — подчеркнул замминистра.

В свою очередь, Александра Русецкая рассказала о масштабах проекта. Сегодня в России успешно работают более 20 кампусов «Школы-21», налажено сотрудничество с ведущими вузами. За пределами РФ кампусы уже открыты в Узбекистане, а следующим городом станет Минск. Она также акцентировала внимание на уникальной методике обучения: «Методика peer-to-peer, или "равный учит равного", — это новый формат. Важно, что обучение даёт не только практику, но и развивает гибкие навыки: работу в команде, самоорганизацию. В «Школе-21» уже более 20 направлений — от классического кодинга до кибербезопасности и искусственного интеллекта. Это must-have для любого современного предприятия».

Участники конференции подытожили, что запуск «Школы-21» в Беларуси станет важным шагом в развитии отечественной IT-отрасли, позволив подготовить востребованных специалистов, способных обеспечивать технологический суверенитет страны.