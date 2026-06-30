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Экономика РБ
СЕНАТОРАМИ ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ФСЗН ЗА 2025 ГОД
09:40 01.07.2026
Министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович представил сенаторам отчет об исполнении бюджета ФСЗН за 2025 год
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, финансирование всех социальных обязательств перед гражданами за счет бюджета фонда в 2025 году обеспечено своевременно и в полном объеме.
Доходы бюджета фондаза 2025 год сложились в сумме 36,2 млрд. рублей.Ростпо сравнению с 2024 годом - 18,2 процента. Основным источником доходов бюджета фонда являются обязательные страховые взносы – 92,3 процента всех поступлений или 33,4 млрд.рублей.
Субвенция для обеспечения сбалансированности бюджета фонда не привлекалась.
Расходы бюджета фондаза 2025 год составили 32,6 млрд. рублей.
Основная сумма расходов приходится на выплату пенсий – 26,1 млрд.рублей или80,1% от расходной части бюджета фонда.Получателями пенсий являлся каждый четвертый житель страны. В прошедшем году перерасчет трудовых пенсий производился дважды: с 1 февраля – на 10% и с 1 октября – на 5%.
Кроме того, в связи с увеличением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, надбавки и повышение к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше 75 лет.
По итогам 2025 года в целом по республике средний размер пенсий составил 942,1 рубль.
Темп роста к предыдущему году составил 115,6 процента, в реальном выражении – 108,3 процента.
На выплату всех видов пособий в 2025 году было направлено 6,1 млрд. рублей или 18,6 процента всех расходов бюджета фонда.
1. Пособия семьям, воспитывающим детей - 3,7 млрд. рублей, из них 2 млрд.рублей - пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет
2. Пособия по временной нетрудоспособности –2 млрд.рублей
В 2025 году органами Фонда проведено более 2,6 тыс. проверок и контрольных мероприятий в отношении плательщиков обязательных страховых взносов.
Сумма доначисленных взносов на суммы выплат, связанных с выплатой заработной «в конвертах», составила 79,6 млн.рублей в отношении 1010 субъектов хозяйствования по 19,7 тыс. работникам.
К административной ответственности за нарушение законодательства о государственном социальном страховании привлечено 22,8 тыс. должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма штрафов составила 0,8 млн. рублей, которые поступили в бюджет Фонда в полном объеме.
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