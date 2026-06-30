В Минск-Мире на улице Лученка, 8 рядом со старым аэропортом начала работу новая «Копеечка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, покупателям предлагают продукты питания, свежую выпечку и готовые блюда навынос. Все товары идут по низким ценам. Фишкой же магазина стала пиццерия с духовкой, которая находится прямо на кассе.

Магазин разместился на первом этаже жилого дома в одном из новых кварталов Минск-Мира. Его легко заметить по фирменной красно-желтой вывеске на фасаде.

Ассортимент включает несколько тысяч наименований товаров. Покупателям доступны мясная и молочная продукция, крупы, бакалея, замороженная рыба, а также отдельная зона со свежими овощами и фруктами.

В магазине регулярно действуют акционные предложения на популярные товары. Например, до 28 июня арбуз можно купить по 3,59 рубля за кило, стиральный порошок Tide (4,5 кг) — за 13,49, подсолнечное масло Altero (810 мл) — за 5,49, Coca-Cola (2 л) — за 4,49. Тут же можно взять сливочное масло «Классическое» (180 г) за 3,99 рубля, мясные подушечки с сыром (1 кг) за 9,99, «Докторскую» колбасу за 2,49 и «Традиционные» сосиски за 4,49. Куриный рулет обойдется в 7,49 рубля, копченая колбаса «Минская» — в 6,29, а креветки «Королевская особа» (400 г) — в 2,49, сервелат «Миланский» можно купить по 10,79 рубля за 300 г, а сырокопченая колбаса «Дворянская» — по 20,99 рубля за 300 г.

Предусмотрена и зона готовой еды. На полках присутствуют готовые котлеты, тефтели, плов, драники, макароны и удон с курицей — их можно разогреть тут же, в микроволновке, и наслаждаться горячим обедом.

Рядом с кассами расположен кофе-пойнт и витрина со свежей выпечкой: булочками, слойками, сметанниками, пончиками и другой свежей продукцей. После 20:00 всю выпечку, которую не успели продать в течение дня, можно приобрести со скидкой 30%.

Из отличий — собственная пиццерия. На кассе можно выбрать любую замороженную пиццу, которую кладут в разогретую печь и потом перекладывают в картонную коробку. На выбор есть шесть вкусов, включая «Пепперони» и «Азию». Вес каждой пиццы составляет 490 г, стоимость — 8,59 рубля. Каждая пицца готовится за 3 минуты.

«Мы видим, как быстро развивается Минск-Мир, и стараемся открываться именно там, где людям особенно нужны магазины рядом с домом. Фокус в магазине сделан на популярных продуктах по доступным ценам и вариантах готовой еды, в том числе на фирменной пицце из печи, которую готовят прямо на кассе», — отмечают в сети «Копеечка».

Магазин на улице Лученка, 8 работает ежедневно с 9:00 до 22:00.