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Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 7,4%


14:00 30.06.2026

За январь-апрель 2026 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Брестской области (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за исключением организаций, являющихся участниками холдингов) составила 9%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2026 г. составила 7,3 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 6,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2026 г. составила 8,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,6 млрд. рублей, или 7,5% от общего объема кредиторской задолженности.
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