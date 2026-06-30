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Экономика РБ


В УРУЧЬЕ ОТКРЫЛИ ЗАРЯДНЫЙ ХАБ С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ НАРУШЕНИЙ


13:32 30.06.2026

BatteryFly запустила зарядный рядом с бизнес-комплексом «ПОРТ» на улице Шафарнянской, 11. Ее отличает система контроля зарядных мест.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, на площадке установлены две современные DC-станции мощностью 160 кВт каждая. Общая выделенная мощность составляет 320 кВт, одновременно здесь могут заряжаться до четырех автомобилей. Зарядные места просторные, 3 метра шириной, чтобы комфортно заезжать как на небольшой машине, так и на внедорожнике.

Станции поддерживают популярные типы разъемов: три GB/T и один CCS2. На локации работает система контроля зарядных мест: камера распознает автомобили, занявшие место без подключения к зарядке. Она автоматически включает голосовое предупреждение, и в случае нарушения данные передаются в ГАИ.

«Станции должны быть не только мощными, но и удобными. Эта локация находится рядом с крупным бизнес-центром и основной городской магистралью, чтобы сюда было комфортно заехать по пути. На старте действует приятный бонус для водителей: в выходные дни здесь можно зарядиться по специальному тарифу», — отмечают в BatteryFly.

На площадке действует ночной тариф: с 22:00 до 09:00 стоимость зарядки составляет 0,49 рубля за кВт•ч. В дневное время по будням включается стандартный тариф — 0,65 рубля за кВт•ч.

Новая площадка работает круглосуточно. Запустить зарядную сессию можно через приложение BatteryFly или отсканировав QR-код на станции.

Вскоре в Минске запустят еще несколько локаций, в том числе и на Уручье.
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