Нотариусы Минска 2 июля 2026 года примут участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному консультированию граждан, проводимой Белорусской нотариальной палатой, приуроченной ко Дню Независимости Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты, в течение рабочего дня жители и гости Беларуси, обратившись лично к нотариусу, смогут получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, предоставлению электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Обратиться можно в любую нотариальную контору города Минска. Список нотариальных контор столицы, а также адрес и время их работы можно уточнить на сайте в разделе «Найти нотариуса».

Также нотариусы Минского городского нотариального округа примут участие в акции по бесплатному правовому консультированию граждан, приуроченная ко Дню Независимости Республики Беларусь, организованной главным управлением юстиции Мингорисполкома.

2 июля 2026 года с 09.00 до 13.00 нотариусами будет проведено бесплатное консультирование граждан в формате «прямых телефонных линий».

С номерами «прямой телефонной линии» можно ознакомиться на сайте главного управления юстиции Мингорисполкома.