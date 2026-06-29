Экономика РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ВЫРОС НА 2,9%

11:53 30.06.2026 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-май 2026 г. в текущих ценах составил 13 484,5 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 2,9% к уровню января-мая 2025 г.