Белорусы чаще всего берут в отпуск три пары обуви. Среди них — шлепанцы для пляжа, сандалии или кеды для экскурсий и мюли или мокасины для вечерних прогулок. Капсульный гардероб на лето раскрыл Megatop на основе анализа предпочтений потребителей.

Как сообщает пресс-служба бренда, для экскурсий и долгих прогулок женщины выбирают сандалии с мягкими ремешками, надежной фиксацией стопы и амортизирующей подошвой. Они подходят для экскурсий, прогулок, парковым маршрутам и путешествий на природе.

Часто в отпуск берут и легкие кеды из дышащих материалов. Они обеспечивают хорошую вентиляцию и подходят как для перелета, так и для ежедневных прогулок.

Мужчины покупают сандалии с нескользящей подошвой. Также востребованы легкие кеды, которые подходят для многочасовых прогулок, поездок и активного отдыха.

Для пляжа девушки берут шлепанцы и сланцы. В последнее время заметно вырос и спрос на кроксы из влагостойких материалов. Они быстро сохнут, легко очищаются от песка и одинаково удобны на пляже, возле бассейна или в спа-зоне.

Мужчины также предпочитают сланцы. Такая обувь практически не занимает места в багаже, отличается небольшим весом и рассчитана на постоянный контакт с водой.

Для вечерних прогулок белоруски отдают предпочтение лаконичным мюли, сабо или элегантным босоножкам на плоском ходу или небольшой платформе. Они легко сочетаются с платьями, брюками и юбками.

А вот мужчины предпочитают легкие лоферы или мокасины. Такая обувь выглядит элегантнее, чем спортивные модели, но при этом остается комфортной даже при длительной ходьбе.

«Сегодня покупатели все чаще выбирают универсальные модели, которые подходят сразу для нескольких ситуаций. Люди хотят взять в отпуск минимум вещей, но при этом чувствовать себя комфортно и выглядеть уместно и на экскурсии, и на прогулке по набережной, и за ужином в ресторане. Именно поэтому мы решили собрать обувную капсулу, которая действительно работает», — отмечают в Megatop.

При выборе обуви для отпуска эксперты Megatop также рекомендуют обращать внимание на вес пары, гибкость подошвы, наличие мягкой стельки и качественную фиксацию стопы. Натуральные или современные дышащие материалы помогают легче переносить жаркую погоду, а универсальные нейтральные цвета позволяют сочетать одну и ту же обувь с большей частью отпускного гардероба.