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Экономика РБ
АКАДЕМИЮ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ РЕОРГАНИЗУЮТ В ЕДИНЫЙ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
10:45 30.06.2026
Формирование единого центра научно-методического обеспечения системы образования. Правительством принято решение о реорганизации Академии образования. Соответствующее Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 июня 2026 г. №326 "О реорганизации государственного учреждения образования "Академия образования" подписал премьер-министр Александр Турчин.
Как сообщает пресс-служба Правительства, реорганизация Академии образования будет осуществлена путем присоединения Республиканского института профессионального образования и Республиканского института высшей школы с последующим переименованием в учреждение образования "Академия национального образования".
Академия национального образования обеспечит преемственность деятельности в части научно-методического обеспечения всех уровней образования: от дошкольного до высшего образования, дополнительного образования взрослых, детей и молодежи, а также реализацию программ повышения квалификации, переподготовки педагогических кадров.
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