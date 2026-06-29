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Экономика РБ


НА МТЗ ЗАВЕРШЕНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА


10:34 30.06.2026

На Минском тракторном заводе завершены испытания нового гусеничного трактора BELARUS 2303 в условиях эксплуатации. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил главный конструктор ОАО «МТЗ» по спецтехнике — начальник управления конструкторско-экспериментальных работ № 2 Андрей Гордейчик.

«Для проведения испытаний в реальных условиях эксплуатации, а также оценки эффективности конструкторских доработок в начале мая BELARUS 2303 в сельскохозяйственном цехе «Гайна» выполнял предпосевную обработку почвы, а также использовался при трамбовке силоса. Трактор был агрегатирован с культиватором широкозахватным многофункциональным КШМ-10 и дисковой бороной Rubin 9. От механизаторов не поступило замечаний по работоспособности трактора. Однако мы продолжим апробацию машины», — рассказал Андрей Гордейчик.

Главный конструктор по спецтехнике напомнил, что этот проект возник по запросу российских потребителей, основным пожеланием которых было наличие на гусеничном тракторе BELARUS 2103 двигателя Ярославского моторного завода для упрощения технического обслуживания и возможности организации сборочного производства с достаточной степенью локализации. Специалисты УКЭР-2 установили на машину мотор ЯМЗ-53645-А41, что позволило увеличить мощность модели до 225 л. с. и улучшило ее тяговые характеристики. Благодаря этому трактор получил новый индекс — 2303. Дизайнеры завода и специалисты УКЭР-2 разработали для него новую облицовку аллигаторного типа, соответствующую фирменному стилю BELARUS TRACTORS.

BELARUS 2303 тягового класса 4 предназначен для работы в сельском хозяйстве с навесными, полунавесными, прицепными машинами в диапазоне тяговых сопротивлений от 36 до 45 кН, в том числе на переувлажненных почвах.

Его уникальность обеспечивают не только двигатель ЯМЗ-53645-А41 экологического класса Stage IIIa, КПП с переключением под нагрузкой, но и новый интерьер кабины с комплексной электронной системой управления, гидросистема с регулируемым насосом производительностью 160 л/мин и полным электронно-гидравлическим управлением с возможностью программирования работы задних навесных устройств. Дифференциальный гидрообъемный механизм гарантирует бесступенчатый поворот на любой передаче, а также режим поворота на месте. Гусеничный движитель с индивидуальной системой подрессоривания опорных катков позволяет работать на высоких скоростях при сохранении комфортных условий для оператора. Резиноармированные гусеницы дают возможность перегонять трактор по асфальтированной дороге без повреждения покрытия», — объяснил главный конструктор по спецтехнике — начальник УКЭР № 2.

Производство новой машины планируется наладить на Мозырском машиностроительном заводе.
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