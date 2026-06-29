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Экономика РБ
РЕГУЛЯТОРИКА В КРИПТОСФЕРЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК. ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПВТ РАССМОТРЕЛИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
10:05 30.06.2026
Заседание Наблюдательного совета Парка высоких технологий (ПВТ) под председательством премьер-министра Александра Турчина прошло в Правительстве.
Как сообщает пресс-служба Правительства, ключевой блок повестки заседания посвящен формированию полноценной правовой базы для функционирования криптобанков и расширению криптоюрисдикции.
«Основная тема - это регуляторика в криптосфере. Буквально через несколько дней вступают в силу положения указа главы государства о криптобанках. Поэтому на рассмотрение Наблюдательного совета вынесены проекты документов, регламентирующих отдельные аспекты их деятельности. В частности, предлагается определить требования к правилам внутреннего контроля, а также требования к заявителям, планирующим осуществлять деятельность криптобанка и их бизнес-проектам», - отметил Александр Турчин.
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