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Экономика РБ


ФОРУМ О ПЕРСПЕКТИВАХ ТОРГОВЛИ С МОНГОЛИЕЙ В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ ЕАЭС ПРОШЁЛ НА МТЗ


09:32 30.06.2026

На площадке Минского тракторного завода состоялся форум, посвящённый вступлению в силу Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и Монголией. В мероприятии приняли участие заместитель Министра промышленности Леонид Рыжковский, заместитель Министра экономики Алеся Абраменко, Посол Беларуси в Монголии Михаил Орда, а также представители Белорусской универсальной товарной биржи, Белорусской торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества.

Как сообщили ЭОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, ключевой темой дискуссии стали практические выгоды соглашения, которое вступает в силу 22 июля 2026 года и заключено сроком на три года с возможностью автоматического продления ещё на один трёхлетний период. Принципиально важно, что с момента запуска в отношении 367 товарных субпозиций для каждой из сторон будут обнулены или существенно снижены ввозные таможенные пошлины.

Заместитель Министра промышленности Леонид Рыжковский подчеркнул, что временное торговое соглашение создаёт прочную базу для развития взаимной торговли по широкому спектру направлений: от промышленности и сельского хозяйства до энергетики, транспортной логистики и инновационных технологий.

«Самое время нарастить усилия. Развитие торгово-экономического сотрудничества с Монголией сейчас, в первую очередь, зависит от нас. Мы должны существенно активизировать работу и взять инициативу в налаживании деловых связей в свои руки», — отметил Леонид Рыжковский.

В ходе форума участники подробно рассказали о реальных преференциях, которые открываются для белорусского бизнеса, и обозначили наиболее перспективные направления для совместных проектов. Представители деловых кругов и госорганов сошлись во мнении, что запуск обновлённого режима торговли становится отправной точкой для новых возможностей, а сам форум — важным шагом к наращиванию товарооборота и выстраиванию долгосрочных экономических связей с монгольскими партнёрами.

Представитель ОАО «Банк развития Республики Беларусь» разъяснил возможности по кредитам, обозначил базовые ставки по экспортным кредитам.

Заместитель директора РУП «Института мясо-молочной промышленности» Елена Степанова обозначила возможности сотрудничества в мясной и молочной отрасли. Заместитель генерального директора департамента развития продаж ‐ директор по реализации ОАО «Гомсельмаш» Денис Поправка поделился особенностями сотрудничества с рынком Монголии и потенциалом страны.

В завершении участники подытожили, что форум становится отправной точкой для новых возможностей и успешных начинаний. Сделан важный шаг к развитию торговли и экономики, намечены планы и перспективы на будущее.
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