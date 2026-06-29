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Экономика РБ
СНОПКОВ ОЗВУЧИЛ ГЛАВНЫЙ ТЕЗИС ЛУКАШЕНКО СО ВСТРЕЧИ С ЦЗИНЬПИНОМ
09:18 30.06.2026
Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков в беседе с журналистами озвучил главный тезис президента Беларуси Александра Лукашенко со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в части углубления отношений двух стран, передает пресс-служба Правительства.
"Могу сказать по большому счету главную фразу, тезис президента, что пришло время углубить наши отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Сама фраза говорит за себя. А дальше эту работу должны будут сделать Правительства и посольства во взаимодействии с соответствующими госорганами", - подчеркнул Николай Снопков.
Первый вице-премьер отдельно остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Он обратил внимание на то, что промышленное сотрудничество Минска и Пекина включает 11 технологий, которые являются критичными для Беларуси. "Мы хотим их приобрести, совместно производить (продукцию. - Прим.) на основе этих технологий с китайскими партнерами. Это для нас очень важно, и углубление, наращивание, развитие, безусловно, даст мощный импульс в экономическом росте страны", - резюмировал Николай Снопков.
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