В Беларуси инвестиции в основной капитал вернулись к росту. За январь-май 2026 г. объем вложений увеличился на 1,5% после снижения на 0,6% за январь-апрель.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития, Улучшение динамики связано с восстановлением объемов строительных работ до уровня аналогичного периода прошлого года. При этом сохраняется устойчивый рост инвестиций в оборудование: за январь-май они увеличились на 6%

«В целом в годовом выражении инвестиции растут третий месяц подряд на фоне мер государственной поддержки. С учетом восстановления инвестиционной активности прогнозируем рост ВВП Беларуси на 1,3% в 2026 г.», - говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).