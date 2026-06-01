Беларусь по всем направлениям своего экономического развития использует технологии КНР. Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко в Пекине на рабочей встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Глава белорусского государства подчеркнул, что Минск полностью удовлетворен уровнем китайских технологий и качеством получаемой продукции. Стороны уделили особое внимание промышленной кооперации, развитию которой официально посвятят 2026–2027 годы.

В качестве примера успешного экономического взаимодействия Александр Лукашенко выделил индустриальный парк «Великий камень», где сосредоточена большая часть зарубежных инвестиций компаний из КНР, и подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему активному сотрудничеству.