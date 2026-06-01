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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КИТАЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ
15:40 29.06.2026
Беларусь по всем направлениям своего экономического развития использует технологии КНР. Об этом 29 июня заявил Александр Лукашенко в Пекине на рабочей встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Глава белорусского государства подчеркнул, что Минск полностью удовлетворен уровнем китайских технологий и качеством получаемой продукции. Стороны уделили особое внимание промышленной кооперации, развитию которой официально посвятят 2026–2027 годы.
В качестве примера успешного экономического взаимодействия Александр Лукашенко выделил индустриальный парк «Великий камень», где сосредоточена большая часть зарубежных инвестиций компаний из КНР, и подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему активному сотрудничеству.
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