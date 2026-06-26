Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выдано предупреждение РУПТП «Оршанский льнокомбинат», занимающему доминирующее положение на рынке услуг оператора по реализации на экспорт на биржевых торгах льноволокна, вырабатываемого льнозаводами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, основанием для предупреждения послужило бездействие комбината: предприятие не выставило на биржевые торги короткое льноволокно №3, вырабатываемое ОАО «Горкилен», несмотря на его неоднократные обращения. При этом аналогичное льноволокно другого производителя (ОАО «Кореличи-Лен») было выставлено на торги.

Такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства – дискриминационного подхода при реализации продукции на биржевых торгах.

В этой связи комбинату выдано предупреждение о необходимости в десятидневный срок разработать и утвердить порядок реализации льноволокна на биржевых торгах, вырабатываемого льнозаводами, и письменно проинформировать их о принятом порядке.