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Экономика РБ


МАРТ ВЫНЕС ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОРШАНСКОМУ ЛЬНОКОМБИНАТУ О НЕДОПУСТИМОСТИ ДИСКРИМИНАЦИИ


13:16 29.06.2026

Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси выдано предупреждение РУПТП «Оршанский льнокомбинат», занимающему доминирующее положение на рынке услуг оператора по реализации на экспорт на биржевых торгах льноволокна, вырабатываемого льнозаводами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, основанием для предупреждения послужило бездействие комбината: предприятие не выставило на биржевые торги короткое льноволокно №3, вырабатываемое ОАО «Горкилен», несмотря на его неоднократные обращения. При этом аналогичное льноволокно другого производителя (ОАО «Кореличи-Лен») было выставлено на торги.

Такие действия содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства – дискриминационного подхода при реализации продукции на биржевых торгах.

В этой связи комбинату выдано предупреждение о необходимости в десятидневный срок разработать и утвердить порядок реализации льноволокна на биржевых торгах, вырабатываемого льнозаводами, и письменно проинформировать их о принятом порядке.
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