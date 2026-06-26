Реставрация Дворца гражданских обрядов в Минске вышла на финальный этап, сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой».

В знаменитом здании на улице Коммунистической, 8 полным ходом идут внутренние отделочные работы. Специалисты приступили к установке отреставрированных элементов интерьера и монтажу новых декоративных деталей. В залах уже монтируют изящные бра, цветные витражи и масштабные зеркальные панно, которые подчеркнут торжественность обновленного пространства.

Особое внимание уделено освещению главных помещений комплекса. В зале регистрации на свои законные места вернулись три массивные исторические люстры. Сейчас они проходят финальную сборку, после чего их украсят нарядными подвесками. Рядом с ними заняли место новые светильники, которые искусно стилизованы под старину. Такой подход позволяет не просто копировать прошлое, а полноценно возрождать уникальную историческую атмосферу.

Внешний облик здания также преображается с каждым днем. Внимательные горожане уже могут заметить у входа во Дворец новые большие декоративные вазы. Однако главные изменения скрыты внутри, где строители доводят интерьеры до совершенства. Напомним, что заказчиком масштабного проекта выступает УКС Заводского района, генеральным подрядчиком — ОАО «Минскремстрой», а за разработку проекта отвечали специалисты института «Минскпроект».