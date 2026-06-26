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Экономика РБ


КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ БЕЛОРУСОВ В МАЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 11,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК


11:58 29.06.2026

В экономике Республики Беларусь в мае 2026 г. было занято 4160,5 млн. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 11,6 тыс. человек.

Снижение численности занятого населения в экономике в мае по сравнению с апрелем текущего года обусловлено сезонным фактором.
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