В экономике Республики Беларусь в мае 2026 г. было занято 4160,5 млн. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статкомитете, количество занятых за прошлый месяц уменьшилось на 11,6 тыс. человек.

Снижение численности занятого населения в экономике в мае по сравнению с апрелем текущего года обусловлено сезонным фактором.