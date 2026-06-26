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Экономика РБ


АГРАРИИ БЕЛАРУСИ ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПО ПЕРВОМУ УКОСУ ТРАВ НА 96%


11:03 29.06.2026

Беларуси активно продолжаются летние полевые работы, и к концу июня сельхозорганизации практически полностью выполнили план по первому укосу трав.

По оперативным данным Минсельхозпрода, на 29 июня травы скошены на площади 1 млн. 334 тыс. гектаров, что составляет 96% от запланированного объема. При этом хозяйства демонстрируют высокую скорость работы, успев убрать 97% от уже скошенных площадей.

Параллельно с кошением в регионах полным ходом идет заполнение хранилищ. На отчетную дату в стране заготовлено 212 тысяч тонн сена, что покрывает 30% от технологической потребности. Значительно быстрее аграрии продвигаются в заготовке сенажа, которого уже собрано 8 млн. 108 тысяч тонн, или 57% от намеченного графика.

Основной объем сенажной массы обеспечили хозяйства Минской области, которые первыми в республике перешагнули двухмиллионный рубеж, заготовив 2 миллиона 24 тысячи тонн. В то же время по скорости выполнения регионального плана лидирует Могилевская область с показателем 74%. В остальных областях заготовка распределилась следующим образом: Брестская — 1 миллион 469 тысяч тонн, Гродненская — 1 миллион 411 тысяч тонн, Гомельская — 999 тысяч тонн, Витебская — 982 тысячи тонн.

Параллельно с этим службы материально-технического снабжения создают надежный фундамент для будущих этапов кампании. Заготовка силоса пока находится на начальной стадии и составляет 260 тысяч тонн. В общей сложности хозяйства страны уже обеспечили 2 миллиона 444 тысячи тонн кормовых единиц травяных кормов, выполнив план почти на четверть. Важным успехом текущего сезона стало стопроцентное обеспечение полей питанием: план по накоплению минеральных удобрений под яровой сев выполнен на 101%, что позволило засыпать в закрома 945 тысяч тонн действующего вещества.
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