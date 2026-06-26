Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела рабочую встречу с представителями Министерства здравоохранения, НАН Беларуси, а также РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны.

Как сообщает пресс-служба Правительства, обсуждены вопросы развития в стране ядерной медицины, включая создание на базе РНПЦ отделения радионуклидной таргетной терапии и применения новых радиофармацевтических лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний.