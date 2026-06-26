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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ НА БАЗЕ РНПЦ ОНКОЛОГИИ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ
10:22 29.06.2026
Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич провела рабочую встречу с представителями Министерства здравоохранения, НАН Беларуси, а также РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова и Объединенного института энергетических и ядерных исследований - Сосны.
Как сообщает пресс-служба Правительства, обсуждены вопросы развития в стране ядерной медицины, включая создание на базе РНПЦ отделения радионуклидной таргетной терапии и применения новых радиофармацевтических лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний.
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