Темп роста экспорта продукции Сморгонского агрегатного завода за январь — май 2026 года составил 184% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал директор ОАО «САЗ» Александр Гакуть.

«В настоящее время на заводе активно реализуются два инвестпроекта, которые в итоге позволят увеличить объемы производства тракторной техники и конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешних рынках», — отметил Александр Гакуть.

В целом с января по май 2026 года на предприятии «МТЗ-ХОЛДИНГА» выпущено 2,7 тыс. мотоблоков, 770 мини-тракторов, а также почти 300 тракторов BELARUS 921, машин и машинокомплектов уборочных.