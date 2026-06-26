|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
СМОРГОНСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80%
10:13 29.06.2026
Темп роста экспорта продукции Сморгонского агрегатного завода за январь — май 2026 года составил 184% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал директор ОАО «САЗ» Александр Гакуть.
«В настоящее время на заводе активно реализуются два инвестпроекта, которые в итоге позволят увеличить объемы производства тракторной техники и конкурентоспособность нашей продукции на внутреннем и внешних рынках», — отметил Александр Гакуть.
В целом с января по май 2026 года на предприятии «МТЗ-ХОЛДИНГА» выпущено 2,7 тыс. мотоблоков, 770 мини-тракторов, а также почти 300 тракторов BELARUS 921, машин и машинокомплектов уборочных.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.06.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2026
Курсы в банках
на 29.06.2026
Конвертация в банках
на 29.06.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте