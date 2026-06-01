Провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов МТС обновляет бренд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, изменения затрагивают философию и визуальный язык компании. У МТС обновится слоган и элементы фирменного стиля, а коммуникация получит свежий взгляд.

Меньше чем за четверть века МТС прошел путь от крупнейшего оператора связи до драйвера цифровых инноваций. Нынешняя трансформация отражает глубинные сервисные изменения для клиентов.

В 2025 году МТС стал лидером по качеству связи, сделал киберзащиту базовой функцией тарифов, запустил собственный умный помощник, превратил Big Data в AdTech-сервисы МТС Охват, МТС Метрика и МТС Таргет. В 2026-м компания предложила абонентам качественно новый клиентский опыт: состоялся долгожданный запуск 5G, абоненты за рубежом первыми оценили 5G-роуминг и новые комфортные тарифы без переплат, а у бизнеса впервые для телеком-рынка появилось комплексное решение МТС Автомониторинг на основе телематики. Эти и другие изменения задают тон и становятся фундаментом для нового МТС.

«27 июня МТС исполняется 24 года. Почти четверть века работы на рынке доказывают: технологии существуют, чтобы служить людям и раскрывать человеческий потенциал. Сегодня компания делает следующий шаг, представляя обновленный бренд. Это ответ на изменившийся мир, где цифровые решения проникают в каждый аспект жизни. Мы давно выходим за рамки "оператора связи" и стремимся быть архитекторами новых возможностей, помогая людям и бизнесу ставить амбициозные цели и достигать их. Как и раньше, наша главная ценность — это клиенты, для которых мы приближаем будущее каждый день», — подчеркнул Генеральный директор компании МТС Владимир Козырь.

Новая система координат

В основе изменений лежит обновленная бренд-платформа, опирающаяся на исследования рынка и обратную связь команды. «Приближая будущее» — таков новый слоган и внутренняя дисциплина для всей компании. Это не просто декларация: все эти годы в МТС приближали будущее: превратили связь из элитарной в массовую, первыми на рынке запустили интернет-магазин и мобильное приложение, предоставили доступ к 4G, предложили облачные сервисы и AdTech-инструменты для бизнеса. Технологии меняют жизнь — то, как люди работают, учатся, общаются, отдыхают. Слоган символизирует стремление предвидеть, что будет важно завтра, и работать в этом направлении уже сегодня.

Он базируется на переосмысленной миссии компании: «Мы превращаем технологии в продукты, с которыми люди и компании могут достичь большего». Эту идею поддерживают шесть ключевых ценностей:

• Открытость. Строим честные и прозрачные отношения, открыто делимся информацией и всегда готовы к диалогу.

• Лидерство. Создаем тренды, задаем темп рынку и помогаем выходить за рамки привычного.

• Надежность. Обеспечиваем стабильную работу связи и сервисов — в повседневных задачах и в критически важных моментах.

• Новаторство. Ищем новые подходы, внедряем передовые технологии и делаем сложное простым и удобным.

• Компетентность. За каждым продуктом стоит глубокая экспертиза, опыт и понимание того, что действительно нужно людям и бизнесу.

• Вдохновение. Вдохновляемся технологиями и возможностями, которые они открывают, верим в большое будущее и поддерживаем смелые решения.

Визуальная эволюция

Обновление смыслов потребовало нового визуального воплощения. Компания освежает айдентику и делает ее более современной и динамичной. 27 июня легендарному символу в форме «яйца» исполняется ровно 20 лет на белорусском рынке — он остается. Главным элементом визуального стиля становится горизонтальная адаптивная полоса, в которую интегрируется белый логотип МТС.

Также бренд получил новый фирменный оттенок красного MTS Bright Red — более интенсивный и чистый тон с легким уклоном в холодный спектр, создающий ощущение динамики и энергии. Основной шрифт также заменен на трендовый гротеск, сохранивший узнаваемый «квадратный» характер начертания букв. Дополнительным выразительным приемом для создания фонов стал градиент, символизирующий многогранность продуктовой линейки МТС.

«Обновленный бренд — эволюция диалога с клиентами, где мы сохранили лучшее и добавили то, что ждут: современный язык, яркие эмоции, четкие смыслы. Это знак открытости и готовности быть частью жизни, а не просто "оператором" в смартфоне», — сказал заместитель Генерального директора по маркетингу компании МТС Виталий Одорский.

Визуальные изменения будут происходить эволюционно. В первую очередь свежая айдентика появится в цифровых каналах и рекламной коммуникации МТС. В офлайн-пространства новый стиль придет по мере естественного обновления салонов связи.