Начальник главного управления методологии и координации государственных программ Министерства экономики Андреева Татьяна Николаевна 27 июня 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «О подходах к формированию государственных программ на 2026-2030 годы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.