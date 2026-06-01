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Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ И ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ОБСУДИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


17:29 26.06.2026

Cегодня «на полях» ХІІІ Форума регионов Беларуси и России министр экономики Юрий Чеботарь провел рабочую встречу с главой делегации Владимирской области РФ – министром экономического развития и промышленности этого региона Денисом Синявским, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Ключевая тема переговоров – текущие итоги торгово-экономического взаимодействия. За январь – апрель 2026 года товарооборот между Беларусью и Владимирской областью превысил 160 млн. долларов, при этом поставки из нашей страны увеличились более чем на 11%.

При обсуждении резервов дальнейшего роста особый акцент был сделан на промышленном взаимодействии.

Владимирской областью сформирована потребность в техники на 3 года, а белорусская сторона готова обеспечить такие поставки. В настоящее время отрабатываются их условия с использованием механизмов льготного кредитования.

Также по инициативе Министра экономики будет организован визит рабочей группы по крупнейшим предприятиям городов Владимира, Мурома, Коврова для налаживания прямых кооперационных связей.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги по реализации ранее подписанного Соглашения по строительству Дворца юстиции в г. Владимире с участием белорусской стороны. В июле запланировано проведение архитектурной комиссии для рассмотрения проектных вопросов.

Очередное заседание Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области РФ состоится осенью в рамках Владимирского инвестиционного конгресса.
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