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Экономика РБ


КОМПАНИЯ BREMOR ПОБЕДИЛА В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 2026»


14:37 26.06.2026

Компания BREMOR признана промышленным брендом года. А ее сотрудник Вячеслав Абрамук стал победителем конкурса «Лидеры промышленности – 2026» в номинации «Наставник года в промышленности». Итоги профессиональной премии подвели в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе BREMOR, в рамках конкурса ежегодно определяют предприятия и отмечают специалистов, которые вносят значительный вклад в развитие белорусской промышленности, внедряют современные подходы к управлению, повышают качество продукции и формируют сильные профессиональные команды.

Экспертный совет конкурса удостоил компанию BREMOR дипломов I степени в двух номинациях — «Промышленный бренд года» и «Наставник года в промышленности».

В номинации «Промышленный бренд года» эксперты оценивали результаты деятельности предприятия, эффективность развития бренда, производственные показатели, инновационные решения и вклад компании в развитие пищевой промышленности страны.

Сегодня BREMOR является одним из крупнейших производителей продуктов питания в Беларуси и хорошо известна далеко за пределами страны. Продукция компании поставляется на десятки зарубежных рынков, а бренды предприятия занимают лидирующие позиции в своих категориях.

Лауреатом в номинации «Наставник года в промышленности» стал заместитель начальника складского хозяйства Вячеслав Абрамук. В компании он работает уже 18 лет и за это время подготовил десятки специалистов, помогая новым сотрудникам осваивать профессию, развивать компетенции и уверенно строить карьеру.

«Любое достижение компании складывается из ежедневной работы тысяч людей. Поэтому особенно приятно, что в этом году жюри отметило не только наш бренд, но и человека, который многие годы помогает другим расти профессионально. Для нас это подтверждение того, что сильное производство начинается с сильной команды, опыта и готовности делиться знаниями», — отмечают в BREMOR.

Компания BREMOR – крупный производитель продуктов питания, входящий в группу компаний SANTA. Выпускает более 1000 видов продукции – от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы, морепродуктов и салатов.
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